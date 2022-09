Bagno di folla per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia

Fabrizio Rossi e Simona Petrucci: “I patrioti grossetani e maremmani hanno risposto alla grande. Siamo convinti che Fratelli d’Italia farà un ottimo risultato e vinceremo le elezioni assieme a tutto il centrodestra”







Grosseto: C’erano tantissime persone, 250 o forse anche più, all’apericena organizzata presso la Sala Eden sulle Mura Medicee, per la chiusura della campagna elettorale. La federazione provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto ha fatto davvero le cose in grande, un vero e proprio “bagno di folla”, ha accolto alle 20:00 i due candidati: Fabrizio Rossi e Simona Petrucci.





Il primo, Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Toscano e candidato Camera dei Deputati per il centrodestra nel collegio Uninominale Grosseto-Siena e nel “listino” di Fratelli d’Italia nel Plurinominale che raccoglie le provincie di Grosseto-Siena-Arezzo-Livorno e Simona Petrucci, candidata invece per il centrodestra al Senato della Repubblica, nel collegio Uninominale che comprende le provincie di Grosseto-Siena-Arezzo.





“Siamo arrivati con stasera, al termine di questa breve, ma intensa e per moltissimi versi entusiasmante campagna elettorale. Siamo davvero felici di come è stata condotta e portata avanti”, questo il commento di Fabrizio Rossi e Simona Petrucci. “Per questo ringraziamo i tantissimi militanti e simpatizzanti che ci sono stati vicini e ci hanno supportato nell’organizzare il tutto nel migliore dei modi. Abbiamo incontrato e ascoltato tantissime persone, famiglie e lavoratori. Siamo stati in mezzo agli imprenditori, ai commercianti, ai ristoratori ai balneari, agli ambulanti, agricoltori, ecc. insomma, tutte quelle “partite Iva” che giornalmente mandano avanti con il loro lavoro il nostro Paese”. “Questo è stato il nostro modo di fare campagna elettorale, tra la gente. Un modo chiaro, pulito, ma soprattutto coerente per candidarci a rappresentare il territorio nel quale viviamo, lavoriamo e soprattutto, a differenza di altri, che conosciamo”, concludono Fabrizio Rossi e Simona Petrucci.

Consegnata una grade targa ricordo in terracotta fatta a mano, da parte di Franco Innocenti.