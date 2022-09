Baccinello tra Comunità e Memoria: una due giorni densi di eventi

Baccinello: Si inizia alle 18.30 con l'inaugurazione del Monumento a Minatori e Ominide, inaugurazione fatta dalla Sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi. Il monumento è stato realizzato e donato dalla OFEC, azienda di meccanica di precisione che opera a Baccinello da quasi 60 anni. Ideato e disegnato da Nicola Ferrari, nipote del fondatore, il monumento è posizionato al centro della rotonda-rotatoria di Baccinello, con l’occasione oggetto di un restyling curato dall’Ufficio Tecnico del Comune, restyling all’insegna del “meno cemento, più piante e fiori”.



Il monumento si sviluppa su un cono di metallo con 3 formelle in cui sono ben visibili, evidenziati con un gioco di materiali metallici diversi, bassorilievi rappresentanti minatori al lavoro e lo scheletro del familiare “ominide” di Baccinello. La Proloco di Baccinello e l'Associazione Culturale “Miniera” hanno patrocinato il Monumento con naturalmente la collaborazione del Comune di Scansano e della Provincia di Grosseto, visto il posizionamento sulla strada provinciale “Fronzina”.

Dopo l’inaugurazione, partirà la 2 giorni organizzata dalla Proloco di Baccinello, “Speluzzicando”, un evento in cui si darà spazio alle aziende locali e dei dintorni con degustazioni di vari prodotti. Oltre alla cena preparata dalle/dai volontarie/i della Proloco, negli stand di Speluzzicando i visitatori potranno trovare quello dello storico Forno Bernardini di Baccinello (pizza, dolci, pane, schiacce …) e stand con prodotti come miele, uova di quaglia, farine, legumi, olio, vino, pasta, formaggi … non mancheranno anche prodotti per la casa e di artigianato. Per i più piccoli, sabato 1°ottobre alle 18, spettacolo circense con un vero mangiatore di fuoco, mentre le 2 serate, a partire dalle 21, saranno allietate dalla musica dal vivo il 30 settembre e da un Dj set il 1° ottobre.