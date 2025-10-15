Baccetti Simonetta ringrazia i propri elettori

I ringraziamenti di Simonetta Baccetti, Fratelli d'Italia, per risultato della campagna elettorale regionali 2025

Grosseto: Baccetti Simonetta ringrazia i propri sostenitori e elettori. "Senza il lavoro instancabile di molti di voi - afferma Simonetta Baccetti di Fratelli d'Italia- questa campagna elettorale portata avanti con il “sudore della fronte”, e senza i grandi sponsor politici, non sarebbe stata possibile. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto dalla montagna alla costa. La vostra fiducia è il mio più grande premio, avete dimostrato che i valori e le idee che rappresento sono condivisi da molti in tutto il vasto territorio della nostra provincia".

"Consentitemi di fare un ringraziamento particolare agli amici di Roccastrada, dove ho espletato per anni il ruolo di opposizione quale consigliere comunale, anche in questo comune nonostante il calo massiccio dei votanti sono stata gratificata per il mio lavoro istituzionale, con 380 preferenze, il dato più alto di qualsiasi nostra precedente candidatura. Altro ringraziamento particolare, va agli elettori di Grosseto, dove ricopro la carica di consigliere comunale di maggioranza, un ruolo conosciuto e premiato con 1.443 preferenze espresse dai grossetani per il lavoro fino ad oggi svolto per la città di Grosseto" .

"Con il rammarico di non aver vinto la Toscana, e di non essere riusciti a portare al voto almeno il 60,5% degli elettori della provincia di Grosseto come nel 2020, oggi fermi al 44,90%, nonostante questo, Fratelli d'Italia, per la prima volta, elegge un consigliere regionale al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro per il territorio".

"Grazie veramente a tutti per le 3.105 preferenze ottenute in tutta la provincia". Conclude Simonetta Baccetti di Fratelli d'Italia.



