Baccetti Fratelli d’Italia: “La Regione non sta facendo nulla per la “sete” della Maremma”

Grosseto: La candidata al consiglio regionale della Toscana, Simonetta Baccetti denuncia: "sono decine di anni che la Regione Toscana promette soluzioni per la crisi idrica della Maremma, senza mai risolverla2.

“Per quale motivo chiede la Baccetti, non viene realizzato il vetusto, ma ancora attuale progetto sull’invaso del fiume Merse? Uno dei problemi che da anni affligge la provincia di Grosseto è la carenza di acqua, per le grandi, piccole e medie imprese agricole della Maremma, per gli agriturismi e tutti i residenti. Nonostante i circa 33 miliardi delle vecchie lire, continua la candidata alle regionali Simonetta Baccetti, spesi per la progettazione per le prime opere strutturali, gli espropri dei terreni, il progetto è rimasto incompiuto e fermo in qualche ufficio burocratico della Regione Toscana".

"Il progetto prosegue Baccetti, con pochi aggiornamenti innovativi porterebbe ad un utilizzo per tutti i settori di milioni di metri cubi di acqua, utili ad irrigare migliaia di ettari di terreno agricolo compreso terre, allevamenti, agriturismi e per tutti i cittadini, da sempre in disagio per carenza di acqua. Rimane un mistero che cercherò di risolvere afferma la candidata Baccetti per quale motivo Giani e i suoi predecessori, nonostante qualche pungolo da destra, non hanno mai proseguito un’opera essenziale, anche per la “sete” della Maremma, e per la quale conclude la Baccetti sono già stati spesi ingenti soldi dei contribuenti".







