Baccetti (FdI): “Sempre più attenzione per il terzo settore, da parte del Governo Meloni”

Grosseto: Pubblicato l’avviso n.2 2025 per progetti di rilevanza nazionale, che dal 25 settembre al 28 ottobre darà la possibilità di presentare richiesta di finanziamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Lo rende noto Simonetta Baccetti candidata al consiglio regionale della Toscana per Fratelli d'Italia.

«Come riporta il sito del Ministero – afferma Baccetti –, il bando si distingue per il forte allineamento con specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030, di cui, tra le aree prioritarie, per citarne alcune:

- Povertà e ineguaglianze: contrasto all'esclusione sociale, alla marginalità e alle solitudini involontarie. Sostegno alla resilienza dei vulnerabili e alla lotta contro la povertà minorile.

- Salute e benessere: promozione dell'inclusione sociale per disabili e non autosufficienti, azioni di prevenzione (dipendenze, oncologia, incidenti) e promozione dell'attività sportiva.

- Sostenibilità: promozione dell'agricoltura sociale come strumento di inclusione, incentivazione di modelli di economia circolare, riutilizzo e riciclo, e azioni per combattere il cambiamento climatico (educazione e sensibilizzazione).

Sono a disposizione oltre 13,5 milioni di euro per gli enti del Terzo settore interessati, che possono presentare domanda di accesso alle risorse previste dall’Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per l’anno 2025 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Come riporta il bando "Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, usando la modulistica ufficiale e accedendo con Spid previa registrazione". Una vera opportunità per gli enti del terzo settore» conclude Simonetta Baccetti.



