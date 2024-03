Baccetti, FDI): “Ora anche le «Associazioni d’Arma» sono nel terzo settore”

Firenze:“Nell’ambito dell’esame delle disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore, la Commissione affari sociali ha approvato lo scorso 6 marzo un emendamento che finalmente riconosce alle «Associazioni d’Arma» il diritto di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)”, dice Simonetta Baccetti, responsabile regionale del dipartimento terzo settore Fratelli d’Italia toscana.



“Grazie all’iscrizione al Registro - prosegue Baccetti, - queste associazioni, come quella degli Alpini o quella dei Carabinieri, potranno quindi godere di tutti i benefici che ne seguono, tra i quali in primo luogo l’accesso ai fondi del 5 per mille. Si tratta di un riconoscimento importante per il prezioso lavoro che quest’ultime svolgono a favore di tutta la comunità, attraverso le tantissime attività di volontariato”.

“Quella appena approvata – prosegue Baccetti - rappresenta una modifica ritenuta necessaria e fortemente voluta anche dal vice-ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, la quale aveva dichiarato: “Conosco il prezioso lavoro che queste associazioni svolgono ed era certamente doveroso che le stesse venissero incluse nel mondo del Terzo settore. Il mio ringraziamento va al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha messo a disposizione le necessarie risorse finanziarie”.

“L’emendamento approvato rappresenta quindi l’ennesima riprova dell’attenzione che questo Governo rivolge alle associazioni di volontariato, riconoscendo loro il fondamentale ruolo sociale che le stesse rivestono nei territori, grazie al costante e prolifico rapporto di collaborazione con lo Stato. Da oggi, le «Associazioni d’Arma», senza in alcun modo rinunciare alla specificità dei loro statuti, potranno così iscriversi al Registro del terzo settore, usufruendo così di tutti quei vantaggi, anche fiscali e contributivi previsti dalla normativa”, conclude Simonetta Baccetti.