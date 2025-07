Baccetti (FDI), M𝐚𝐱𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝟑.𝟖𝟑𝟗 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 nel quadro del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà

Grosseto: β€œUn c𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐚 πŸ‘.πŸ–πŸ‘πŸ— 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐒 nel quadro del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertΓ , grazie allo stanziamento di 545 milioni da parte del Governo Meloni, Γ¨ quanto dichiara Simonetta Baccetti, responsabile provinciale enti locali per Fratelli d’Italia.

I profili ricercati saranno diversi e riguarderanno figure amministrative, contabili, educatori e psicologi, tutte con competenze di carattere sociale. Il tutto si inserisce nel quadro del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertΓ 2021–2027, cofinanziato dall’Unione Europea, e mette in campo risorse per 545 milioni di euro, per potenziare gli interventi a favore delle fasce piΓΉ fragili della popolazione. Obiettivo promuovere un lavoro d’équipe nei servizi territoriali, e rispondere meglio ai bisogni di persone e famiglie. Il bando conclude Simonetta Baccetti Γ¨ disponibile su InPA a questo link”:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3