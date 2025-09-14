Baccetti (FDI): Giani e la sua giunta sbandierano il buon governo della Toscana, ma approvano un bilancio regionale più ricco di ombre

Grosseto: Per quale motivo, afferma Simonetta Baccetti, candidata al consiglio Regionale della Toscana, Giani dimentica di dire che l'indebitamento regionale supera i 2 miliardi di euro, che gli oneri di servizio al debito sono saliti nel 2024 a oltre 128 milioni di euro, con il rischio concreto di non poter finanziare opere infrastrutturali necessarie in tutta la regione. Purtroppo continua la Baccetti, come già esternato in altre occasioni il servizio sanitario della Toscana sarà il settore più penalizzato per i ritardi nel completare ospedali, rinnovare gli esistenti o acquisire strumenti e attrezzature all'avanguardia.

Se a tali carenze, si aggiunge la perdita di oltre 160milioni di euro già nel 2024 per il funzionamento della sanità in Toscana, esiste il rischio concreto di veder crollare la sostenibilità di tutto il sistema sanitario regionale. Altra criticità del bilancio, insiste Simonetta Baccetti, è la manifesta inefficienza della giunta Giani nel realizzare i progetti programmati con il finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza( PNRR), la regione è riuscita a concludere soltanto il 38% degli investimenti previsti per il 2024. Queste criticità conclude la candidata di FdI Simonetta Baccetti produrranno quasi sicuramente impatti negativi sulla gestione finanziaria dell'ente, ma sopratutto sulla gestione dei servizi per i cittadini”, conclude Simonetta Baccetti candidata al Consiglio Regionale della Toscana.



