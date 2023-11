Politica Baccetti (FDI): “100 milioni di euro per il Terzo settore” 10 novembre 2023

Firenze: “Il Governo ha messo a disposizione del Terzo Settore circa 100 milioni di euro, viste le difficoltà causate dall’improvviso aumento dei costi energetici dello scorso anno, l’attenzione è andata sulle tante realtà che hanno avuto ripercussioni sulla sostenibilità delle loro attività. Un aiuto in più a tutti quegli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovono e realizzano attività d’interesse sociale. Come responsabile regionale di Fratelli d’Italia Toscana dipartimento Terzo settore, ricordo che il bonus si può richiedere sulla piattaforma aperta dalle ore 12.00 del giorno 8 novembre fino alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023”, conclude Simonetta Baccetti.

Tutte le istruzioni sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-al-la-piattaforma-chiedere-il-contributo-energia

