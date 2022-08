annuncio Cronaca Baccetti consigliere comunale: ‘Bancomat non funziona, disagi per turisti’ 9 agosto 2022

9 agosto 2022 140

140

Redazione Principina Mare (GR): “È da giorni che l’unico bancomat esistente nella frazione di Principina a Mare non funziona, causando non pochi disagi tra turisti, residenti e operatori”, denuncia Simonetta Baccetti, consigliere comunale Fratelli d’Italia Grosseto.



“Sembrerebbe, tra l’altro, - prosegue il consigliere comunale di FDI - l’unico bancomat della frazione, e ultimamente spesso ‘fuori servizio’, causando un problema non tanto secondario nella frazione, considerato il momento attuale in piena stagione turistica, con un numeroso flusso di turisti durante questo periodo estivo”. “Al momento non sono note le problematiche che causano questo disservizio, - commenta Baccetti. Si vocifera che potrebbero essere sia di natura tecnica o altro. Ma resta il fatto che spesso il servizio bancomat non è funzionante, e questo crea e comporta disagio per i tanti turisti, che si ritrovano senza denaro contante a disposizione”. “La criticità in oggetto, è già stata segnalata alla banca dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Simonetta Baccetti, la quale ha chiesto un celere e urgente intervento, al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’unico bancomat presente nella frazione balneare. Purtroppo ad oggi, la situazione resta quella di sempre, e quando la località balneare si riempie di turisti, soprattutto durante i fine settimana, i villeggianti restano puntualmente senza banconote”, conclude Simonetta Baccetti, consigliere comunale Fratelli d’Italia Grosseto.

