Azione, CPR in Toscana: a Grosseto situazione critica. Non siamo contrari a prescindere, ma serve una riforma vera prima di nuove aperture

Grosseto: “I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) possono essere uno strumento utile per gestire l’immigrazione irregolare, ma così come sono oggi non funzionano: i dati mostrano scarsa efficacia, costi elevati e condizioni di vita disumane per le persone trattenute”, così una nota di Azione.

I dati Eurostat ci dicono che l'Italia

esegue solo il 12% dei provvedimenti di espulsione. Un numero insufficiente a fronte dei costi, così i CPR finiscono per essere dei lager di detenzione temporanea che non risolvono il problema alla radice.

Esempi come quello del "CPR lager" di Via Corelli a Milano evidenziano condizioni disumane che rievocano immagini che pensavamo relegate alla storia: inchieste giornalistiche e rapporti di numerose associazioni hanno documentato situazioni di enorme degrado, suicidi, autolesionismo, violenze, malnutrizione e importanti carenze sanitarie. Inoltre le incongruenze sono anche legislative, come evidenzia la sentenza della Corte Costituzionale n.96 / 2025.

La Consulta ha dichiarato che la disciplina vigente sul trattenimento nei CPR (art. 14, comma 2 del Dlgs 286/1998) non rispetta la riserva assoluta di legge in materia di libertà personale. Riteniamo che prima di aprire nuovi CPR, occorra garantire standard minimi di dignità: assistenza sanitaria adeguata, tutela psicologica, condizioni igieniche. Definire tempi di trattenimento chiari con controlli giurisdizionali rigorosi. Aumentare trasparenza e monitoraggio: dati accessibili, ispezioni regolari, coinvolgimento delle istituzioni locali e del terzo settore.

Insomma, per affrontare seriamente la regolazione dei flussi migratori bisogna prima di tutto rafforzare i canali di migrazione legale e i corridoi umanitari. Mentre il Governo si limita ad emanare decreti flussi insufficienti e ridicoli click day, occorre puntare su efficienza reale: procedure di rimpatrio rapide, cooperazione con i Paesi di origine, riduzione al minimo permanenze inutili e degrado. Questo ci si aspetta da un grande paese europeo come il nostro”, termina Azione.



