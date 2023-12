Aziende e Territorio, FDI: Orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti in Regione, ma comune dove era?

Scansano: “Siamo davvero orgogliosi del lavoro che da decenni stanno svolgendo e portando avanti nel nostro territorio comunale le due cooperative scansanesi che erano già state premiate dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra con a capo il sindaco Marchi, e che pochi giorni fa tale riconoscimento come eccellenze del territorio è stato tributato anche dall’assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Saccardi”. È quanto afferma, Adriano Gualdani, presidente del circolo Fratelli d’Italia Scansano.



“La cooperativa Agricola Pomonte e la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano – prosegue Gualdani, - sono due eccellenze economiche della Maremma che producono e commercializzano prodotti conosciuti in tutto il mondo come il vino Morellino di Scansano, ma anche altri prodotti come olio, carne bovina e altri prodotti gastronomici. Quindi, bene ha fatto la Regione Toscana ad attribuire a queste due realtà il giusto riconoscimento che meritavano”.

“Purtroppo, però, - commenta il rappresentante di FDI Scansano – e questo è un segnale che secondo noi dovrà far molto riflettere tutti i cittadini, abbiamo notato la totale assenza da parte dell’attuale amministrazione comunale di Scansano, che a quanto pare non sembrerebbe stata nemmeno avvertita dalla Regione. Infatti, è proprio l’attuale sindaca di Scansano ad evidenziare tutto questo, quando la stessa, forse per prendersi meriti non suoi, dava notizia di aver appreso dai social, si udite bene, dai social, dei riconoscimenti attribuiti alle due aziende da parte della Regione Toscana”.

“Purtroppo, non è la prima volta che questo silenzio da parte della Regione si nota, quando si parla del nostro territorio comunale; e non soltanto in ambito agroalimentare, ma anche per altri ambiti e aspetti ben più noti come quelli legati all’ambiente e allo sfruttamento del suolo e sottosuolo”.

“Pertanto, chiediamo di portare pazienza a queste due eccellenze del nostro territorio, come lo chiediamo anche a tutte le altre realtà produttive. Il tempo sicuramente farà da galantuomo anche per questo, e a quel punto noi, assieme a tutto il centrodestra saremo pronti per fare la parte che ci compete. Fortunatamente, a differenza del passato, oggi abbiamo un Governo nazionale attento alla tutela dell’eccellenze e del nostro Made in Italy, pronto a supportare i territori come il nostro. Quindi, guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, convinti che le eccellenze, quali esse siano, saranno sempre valorizzate”, conclude Adriano Gualdani.