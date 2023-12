Avviso pubblico per presentazione domande di contributi per anno 2023 a favore enti del terzo settor

Grosseto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi per l’anno 2023 a favore degli enti del terzo settore operanti nel settore sociale e socio – assistenziale con sede legale o operativa nel Comune di Grosseto

Ben 43 le associazioni iscritte al Registro unico del terzo settore che hanno partecipato al bando 2023 per contributi a favore degli enti del terzo settore operanti in ambito sociale e socio – assistenziale. Rispetto alle domande presentate sono 14 i progetti che hanno trovato copertura finanziaria per un totale di oltre 82mila euro.

Le associazioni beneficiarie sono: Iron mamme Autismo odv, Le querce di mamre odv, L’altra città ets, Associazione italiana persone down aps, Associazione per il bambino in ospedale odv, La ronda della carità e della solidarietà odv, Movimento per la vita – centro di aiuto alla vita odv, Tutto possibile aps, Lilt aps ets, Associazione oasi Grosseto odv, UniTre aps sede di Grosseto, Associazione traumi cranici toscani A.tra.c.to. odv, Associazione la deceris aps, Progetto insieme aps.

“L’amministrazione ha voluto premiare progetti che promuovono l’integrazione di soggetti in difficoltà di vario genere, in particolare quelli che per la loro realizzazione prevedono un’interazione tra varie associazioni attive nel territorio comunale”. Così il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale Sara Minozzi.

La graduatoria finale è disponibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/