Sport Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative ed eventi sportivi per l'anno 2024 12 marzo 2024

12 marzo 2024 125

125 Stampa

Redazione

Grosseto: È stato pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi destinati a iniziative ed eventi sportivi nel 2024 sul territorio del Comune di Grosseto e destinati alle associazioni e/o società sportive dilettantistiche iscritte al Coni, alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Il Comune di Grosseto finanzia questo avviso con risorse proprie, per un totale di € 27.250,00, che copriranno fino al 50% dei costi complessivi. Le attività incluse nel bando mirano a sostenere lo sport e la socializzazione, con particolare attenzione alla promozione del territorio, valorizzando spazi, luoghi e tradizioni. I progetti possono riguardare varie forme di attività sportiva. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica allegata e consultabile sul sito dell'ente, dovranno essere inviate al Comune di Grosseto entro e non oltre il 26 marzo 2024, alle ore 12:00. È possibile inviare la richiesta tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, oppure attraverso spedizioni con raccomandata A/R o consegne dirette all’Ufficio protocollo del Comune di Grosseto, in piazza Duomo 1. Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/concessione-impianti-sportivi-e-palestre-scolastiche Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative ed eventi sportivi per l'anno 2024 Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative ed eventi sportivi per l'anno 2024 2024-03-12T16:21:00+01:00 204 it Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative ed eventi sportivi per l'anno 2024 PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 12 Mar 2024 16:21:00 GMT