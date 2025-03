Avviso pubblico: Per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la fornitura, installazione e gestione a titolo gratuito di totem multimediali

Cecina: Il Comune di Cecina ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura, installazione e gestione a titolo gratuito di almeno tre totem multimediali da posizionare in aree già individuate (viale della Repubblica – rotatoria Largo Cairoli a Cecina mare; viale della Vittoria in Terrazza dei Tirreni a Cecina mare; Corso Matteotti, angolo via Diaz nel centro cittadino di Cecina). Saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale per la trasmissione a fini comunicativi, informativi e promozionali di notizie in tempo reale e per la diffusione a titolo esemplificativo e non esaustivo, di eventi, manifestazioni, comunicati istituzionali ed aggiornamenti meteo.

La documentazione è reperibile sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente oltre che all'albo pretorio. I soggetti interessati devono far pervenire le proprie istanze all'ufficio protocollo del Comune posto in piazza Carducci 30 a Cecina, mediante consegna a mano o al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 31 marzo 2025.