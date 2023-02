Avviso pubblico per collaborazione alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani

Grosseto: È stato pubblicato sul sito web del Comune di Grosseto, l’avviso pubblico per la formulazione, da parte dei cittadini, di proposte di collaborazione con l’amministrazione per la cura e le rigenerazione dei beni comuni urbani.



In particolare, l’intenzione è quella di promuovere e sostenere, in accordo con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale in tema di sussidiarietà orizzontale, forme di amministrazione condivisa che sviluppino collaborazioni tra i cittadini e il Comune per la cura e la rigenerazione di tali beni.

La collaborazione può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione temporanea o permanente. Le proposte di collaborazione devono riguardare interventi materiali ed immateriali riferiti ad uno o più dei tre diversi beni di seguito individuati nella frazione di Istia d’Ombrone: l’impianto polisportivo Istia d’Ombrone via del Peruzzo, il piccolo manufatto in muratura e l’area di pertinenza accanto alla struttura Ex canottaggio Istia d’Ombrone, il campo sportivo di Istia d’Ombrone.

Sono ammessi a presentare proposte di collaborazione pubblico tutti i soggetti, singoli o associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, interessati alla cura e alla rigenerazione di questi beni. Le proposte di collaborazione possono essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 6 marzo 2023 alternativamente: via PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it; con raccomandata A/R al Comune di Grosseto, Piazza Duomo 1 – 58100 Grosseto; consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra della Sede municipale di Piazza Duomo 1, nell’orario di apertura al pubblico (09,00 – 12,30 dal Lunedì al Venerdì ed anche il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30) secondo la modulistica allegata all’avviso.

Per tutte le informazioni, è possibile leggere il testo integrale dell’avviso al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-coordinamento-e-organizzazione/