Avviso per la selezione di educatori e mediatori culturali per il progetto doposcuola 2025

Sul sito del Comune tutte le informazioni: le domande devono arrivare entro il 22 dicembre

Manciano Il Comune di Manciano ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di tre educatori, mediatori culturali o insegnanti che saranno coinvolti nelle attività del doposcuola, organizzato dall’assessorato al Sociale e dalla Consulta. Il progetto si svolgerà da gennaio a giugno 2025 e prevede un totale di 200 ore di attività distribuite in circa 50 giornate, principalmente il martedì e il venerdì. L'iniziativa, con un budget complessivo di 6.000 euro, è aperta a educatori professionali, mediatori culturali e insegnanti, enti del terzo settore, come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e altri soggetti che perseguano scopi civici e solidali. Possono partecipare anche operatori economici ed enti privati che abbiano finalità educative, ricreative o socio-culturali.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre domenica 22 dicembre 2024, utilizzando il modulo e inserendo i documenti richiesti (le informazioni sono sul sito del Comune, www.comune.manciano.gr.it) e inviandoli via pec comune.manciano@postacert.toscana.it o a mano all'ufficio Protocollo. I candidati che soddisferanno i requisiti saranno convocati per un colloquio con il coordinatore del progetto, al fine di definire una programmazione condivisa della collaborazione. «L'obiettivo – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – è offrire un supporto educativo di qualità agli studenti, favorendo un approccio inclusivo grazie al contributo di figure qualificate e all'alternanza tra i professionisti selezionati». Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di domanda, è possibile contattare la responsabile del procedimento, Sara Bartoccini, all'indirizzo e-mail sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it o al numero di telefono 0564 6205340.