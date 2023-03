Attualità Avviso per la gestione dell’Osservatorio astronomico comunale 24 marzo 2023

Redazione Grosseto: È stato pubblicato l'avviso pubblico per la convenzione tra Comune di Grosseto e associazione del terzo settore per la concessione in comando dell'osservatorio astronomico comunale e per la gestione presso la struttura delle attività didattiche, divulgative e scientifiche inerenti la cultura astronomica. Con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 21 marzo 2023 sono stati approvati, oltre all’avviso pubblico, anche il modello di manifestazione d’interesse, lo schema di convenzione e contratto di comodato, nonché la planimetria dell’Osservatorio. La procedura comparativa è riservata alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), quali enti del Terzo settore, aventi lo scopo sociale prevalentemente finalizzato all'osservazione e ricerca astronomica ed alla divulgazione dell'astronomia scientifica e scolastica. Il termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse e fissato al 21 aprile 2023. La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è disponibile alla pagina web dedicata agli avvisi e bandi dell’Ufficio Cultura, al seguente link: "https://new.comune.grosseto.it/web/avvisi-e-bandi-ufficio-cultura/". Per quesiti o chiarimenti scrivere all’indirizzo anna.bonelli@comune.grosseto.it

