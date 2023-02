Avviso opere da restaurare: il comune partecipa con il capolavoro del Marradi

Acquapendente: “Alla luce di un approfondimento condotto dall’Area Cultura insieme al Direttore del Museo della Città Civico e Diocesano Dottor Andrea Alessi, riteniamo opportuno aderire all’iniziativa e quindi all’opportunità offerta dall’avviso di manifestazione di interesse di cui trattasi individuando nella “Madonna in adorazione del Bambino con San Giovannino del Maestro di Marradi l’opera da candidare al restauro”.

Questo il “cuore” Delibera di Giunta con il Comune di Acquapendente ratifica la propria partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la individuazione di opere d’arte da restaurare, di proprietà di enti pubblici del Lazio, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della convenzione triennale per attività di collaborazione tecnico-scientifica nel campo del restauro stipulata tra la Regione Lazio, Provincia di Viterbo e l’Università degli Studi della Tuscia Dipartimento per la Innovazione sui sistemi Biologci, Agroalimetarie e Forestali (DIBAF), “Evidenziamo”, sottolinea la Delibera, “l’importanza di partecipare ad un qualcosa che ha come obiettivo incrementare il valore, la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico locale”.

Il Direttore del Museo Civico sottolinea come “la prima citazione del dipinto è del 1630, nelle Memorie del Fondo del Convento di Santa Maria di Acquapendente apprendiamo che si vuole «fare nella nostra chiesa di Santa Maria una cappella di Santo Antonio da Padova nel luogo d’un altare detto la Madonnella .E’ raffinato dipinto su tavola con la Vergine devotamente in preghiera davanti ad un paesaggio lacustre in una giornata dal cielo terso. Le figure in primo piano disegnate con un elegante linearismo occupano l’intera composizione: un vivace San Giovannino con la sua piccola croce col cartiglio «Ecce Agnus Dei» sostiene il capo del bambino, quasi a volerlo meglio mostrare allo sguardo dei devoti. Gesù bambino è nudo, disteso su un cuscino coperto di veli intessuti di fili d’oro e stringe l’uccellino che annuncia la futura passione”