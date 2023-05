Attualità Avviso 2023 per i contributi alle Pro loco del territorio comunale 9 maggio 2023

Redazione Pubblicato sul sito del Comune di Grosseto l’avviso relativo alla concessione di contributi alle associazioni Pro Loco presenti nel territorio.

Grosseto: Le domande per il contributo dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23/05/2023, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, che dovrà essere inviato direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto sito in Piazza Duomo 1 o, tramite PEC, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it . Il programma delle attività dovrà riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative, anche in modalità virtuale laddove tecnicamente possibile: - attività di valorizzazione/promozione dei prodotti e servizi turistici strategici per il territorio di appartenenza; - attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, ambientale; - attività di promozione dei prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia del territorio di riferimento; - attività legata all’organizzazione di eventi propedeutici alla valorizzazione sociale, culturale e turistica; - attività ricreative ed educative indirizzate in particolare ai bambini e ai giovani, imperniate su corsi/seminari/incontri, finalizzati alla conoscenza del territorio e delle sue tipicità, per creare senso di appartenenza e futuri “ambasciatori territoriali”; - attività di sviluppo della capacità ospitale di comunità attraverso la realizzazione di progetti propedeutici alla costruzione di sistemi innovativi di diffusione delle informazioni territoriali Il programma proposto dovrà descrivere dettagliatamente gli interventi previsti per l’attuazione di ciascuna delle attività sopra riportate, dovrà poi esplicitare gli obiettivi che intende raggiungere e dovrà essere accompagnato da un piano finanziario riportante il budget previsionale. Si precisa che un mero elenco di eventi/manifestazioni, riconducibile ad un calendario, non verrà considerato ammissibile. Le spese ammissibili e finanziabili saranno tutte quelle strettamente legate alla realizzazione dei progetti. Nel caso si prevedano ingressi a pagamento è necessario indicare il prezzo previsto del biglietto. La relativa entrata dovrà essere inserita nel quadro economico previsionale della manifestazione ed i relativi introiti dovranno essere rendicontati a consuntivo all'interno del quadro economico delle entrate. Sono ammissibili spese per attività svolte esclusivamente dal 1 giugno 2023 al 30 settembre 2023 per la realizzazione dei programmi presentati. Non sono ammesse proroghe temporali dei suddetti termini. L’avviso, con la relativa documentazione, è reperibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-gare-turismo/

