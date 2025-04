Ambiente Avvio del Progetto “UNIT-MAB” per la creazione di una Riserva della Biosfera Transfrontaliera tra Sardegna e Corsica 24 aprile 2025

Isola Elba: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano informa che, a seguito della valutazione positiva da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG VI A Italia-Francia “Marittimo” 2021-2027, è stato ufficialmente approvato e ammesso a finanziamento il progetto “UNesco Iniziative Trasfrontaliere - Man And Biosphere – UNIT-MAB”. Il progetto, che rientra nella seconda call del Programma e coinvolge territori strategici dell’area sardo-corsa, ha come obiettivo la creazione di una futura Riserva della Biosfera UNESCO transfrontaliera, con estensione dal Golfo dell’Asinara fino alle Bocche di Bonifacio. L’iniziativa si propone di valorizzare la gestione sostenibile delle risorse naturali, migliorare la conservazione della biodiversità e favorire lo sviluppo locale in un’ottica di cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo. Un partenariato internazionale per la tutela dell’ambiente Il progetto UNIT-MAB è coordinato dall’Office de l’Environnement de la Corse (Francia) e vede la partecipazione di un ampio partenariato istituzionale e scientifico: Parco Nazionale Arcipelago Toscano Regione Sardegna Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena Université de Corse Pasquale Paoli (FR) Département du Var (FR) Parco Nazionale dell’Asinara Area Marina Protetta di Capo Testa - Punta Falcone Con un finanziamento complessivo di 1.495.319,46 euro (di cui l’80% cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), il progetto avrà una durata triennale con inizio il 1° febbraio 2025. Il ruolo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano In qualità di gestore della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana”, riconosciuta dall’UNESCO dal 2003, l’Ente Parco contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo del progetto, mettendo a disposizione esperienze consolidate, conoscenze tecnico-scientifiche e buone pratiche. Tra le attività di competenza del Parco Nazionale Arcipelago Toscano si segnalano: scambi di esperienze e buone pratiche con altre riserve MAB internazionali; contributo alla raccolta di informazioni per individuare le pratiche migliori messe in atto nella Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” ai fini della definizione dello studio di fattibilità della RISERVA MAB Transfrontaliera; contributo alla mappatura degli attori locali e istituzionali coinvolti nella governance degli ecosistemi; partecipazione alla “Cellula UNIT”, un gruppo transfrontaliero a supporto dei processi UNESCO; analisi e mappatura dei servizi ecosistemici sull’isola di Pianosa, con valutazione economica e archiviazione digitale dei dati; conduzione di azioni pilota di conservazione ambientale, tra cui lo studio genetico del Barbagianni sull’isola di Capraia e il monitoraggio della Foca monaca, in collaborazione con ISPRA. Il budget assegnato al Parco Nazionale Arcipelago Toscano per l’implementazione delle attività previste ammonta a 201.597,00 euro, di cui 161.277,60 euro coperti da finanziamento FESR. Verso una governance ambientale condivisa Il progetto UNIT-MAB si articola in tre macro-componenti: capitalizzazione di conoscenze e pratiche esistenti, attraverso studi, ricerche e scambi; governance partecipata, con il coinvolgimento attivo degli attori locali attraverso workshop, consultazioni ed eventi informativi; sperimentazione di azioni pilota, con interventi innovativi in ambito ambientale, sociale ed economico. Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso una gestione integrata e condivisa degli ecosistemi transfrontalieri e consolida il ruolo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (in questo caso specifico anche nel suo ruolo di ente gestore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”) quale attore strategico nel panorama della cooperazione internazionale per la sostenibilità ambientale. Foto Roberto Ridi per il PNAT

