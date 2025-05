Attualità Avvio del Progetto di Primo Soccorso sull’Isola di Giannutri: un passo concreto per la tutela e la presenza nei territori più fragili 29 maggio 2025

Giannutri: Siamo lieti di annunciare l’avvio del progetto di primo soccorso sull’Isola di Giannutri, frutto di una stretta e proficua collaborazione della Croce Rossa Italiana Comitato Costa d'Argento con il Comune di Isola del Giglio e Croce Rossa Italiana comitato Regionale Toscana, pensato anche nell’ottica di una più ampia tutela ambientale e territoriale. Questo progetto nasce dalla volontà di esserci, con continuità e concretezza, proprio dove è più difficile farlo, portando risposte reali ai bisogni di territori che troppo spesso restano ai margini. Il servizio prenderà ufficialmente il via alla fine del mese di giugno, garantendo così un presidio sanitario essenziale su un territorio spesso privo di risposte immediate nei momenti critici. Un ringraziamento speciale va alla Compagnia Maregiglio, che metterà a disposizione mezzi e supporto logistico con i propri traghetti per gli spostamenti, rendendo possibile l’operatività del servizio sull’isola.

