Avventura a stelle e strisce per il TEAM giovanile femminile di Pallavolo

Redazione Grosseto: Dopo mesi di preparativi e di sforzi organizzativi, la comitiva Grossetana composta da 8 atlete della Pallavolo Grosseto e 6 dell' Invicta volleyball, ha spiccato il volo in direzione Phoenix dove sarà impegnata, unica rappresentante italiana, al torneo internazionale, denominato "Volley Ball Festival 2023".

È la più importante manifestazione a livello mondiale di Volley giovanile che vedrà la partecipazione di oltre 500 squadre provenienti da tutto il pianeta. La manifestazione, giunta alla 39a edizione è molto seguita nella terra a stelle e strisce tanto da aver anche predisposto una piattaforma digitale dove sarà possibile seguire tutte le partite in diretta. La comitiva, capitanata dai due tecnici Andrea Chiappelli e Auro Corrazzesi nelle ultime settimane ha serrato le fila. Terminati i rispettivi campionati, le ragazze si sono ritrovate spesso in palestra per alcuni allenamenti di rifinitura con l'obbiettivo di dare amalgama ai due gruppi che fino a pochi giorni prima si erano dati battaglia di qua e di la della rete.

Sabato abbiamo assistito all' ultimo allenamento concluso con un pranzo conviviale presso il Bagno Moreno di Marina di Grosseto dove allenatori, ragazze e genitori hanno condiviso con la macchina organizzativa gli ultimi appunti prima della partenza. La rappresentativa maremmana vedrà scendere in campo agli ordini di Chiappelli e Corazzesi: i palleggiatori, Lara Pettorali e Veronica Rolando; gli Opposti, Sofia Coratti e Kristel Marku; i Centrali Giulia Angeli, Viola Cervetti, Linda Giorgi e Noemi Goracci; le bande Lucrezia Bertelli, Camilla Brasini, Martina Paoli e Valentina Rolando; i liberi Matilde Bronchini e Francesca Macchi. Nel salutare con gioia questa bellissima iniziativa, vogliamo augurare a tutte le ragazze del gruppo di far tesoro di questa splendida esperienza e di ritornare in maremma con il trofeo più importante, quello della forza del gruppo e della consolidata amicizia!

