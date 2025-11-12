Attualità “Autunno in Bianco & Nero" con Associazione Recondite Armonie e la collaborazione del Comune di Grosseto, Scuola di Musica Chelli e Hotel Granduca 12 novembre 2025

Grosseto: Domenica 16 Novembre ore 17.00 nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco (Grosseto) andrà in scena “Solisti & Orchestra” con i giovani musicisti di Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretti dal M° Massimo Merone. Solisti alcuni brillanti talenti già vincitori, nonostante la giovane età, di numerosi concorsi musicali internazionali provenienti dai conservatori italiani ed esteri: i pianisti Josip Nikola Garic, Dan Blank, Naomi Blank, Pietro Mendicino, il chitarrista Niccolò Coverini, la violinista Margot Moroni, il clarinettista Marco Marocco e la flautista Maria Marocco. Verranno eseguiti alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e orchestra di Bach, Vivaldi, Giuliani, Mozart, Chopin, Mendelssohn. Dopo il concerto, nel chiostro del San Francesco sarà allestito un buffet a cura di Speroni Eventi in collaborazione con cantina I Vini di Maremma, Caseificio Il Fiorino, sezione Soci Coop.

