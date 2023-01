Finanza Autotrasporto, novità: per rimborso accise, domande sul portale dell'Agenzia 5 gennaio 2023

5 gennaio 2023 126

126

Redazione Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione per offrire la propria assistenza

Grosseto: L'ADM-Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha pubblicato i documenti e il software necessari alle aziende di autotrasporto per chiedere il rimborso accise al quarto trimestre del 2022, relativo alle spese in carburante sostenute dalle aziende di trasporto dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022. La misura riguarda i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore. La domanda potrà essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società. Le accise sul gasolio per autotrazione potranno essere recuperate solamente dai veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V o superiore, così come previsto dal Decreto-legge n.157 del 19 dicembre 2019 (cosiddetto Decreto Fiscale), ciò significa che il IV trimestre 2020 rappresenta l’ultimo valido per il recupero accise degli Euro IV. La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 64,18 per mille litri di "Gasolio commerciale". Le istruzioni utili per la fruizione del beneficio, modelli di dichiarazione e software sul sito www.adm.gov.it.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Autotrasporto, novità: per rimborso accise, domande sul portale dell'Agenzia Autotrasporto, novità: per rimborso accise, domande sul portale dell'Agenzia 2023-01-05T11:42:00+01:00 244 it Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione per offrire la propria assistenza PT1M /media/images/AUTOTRASPORTO.jpg /media/images/thumbs/x600-AUTOTRASPORTO.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 05 Jan 2023 11:42:00 GMT