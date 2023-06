Autolinee Toscane vigili sul parco mezzi: più sicurezza per gli utenti

L’appello di Confconsumatori alla società di trasporti e alla Regione Toscana dopo l’incendio di oggi



Grosseto: La stagione è cominciata male per Autolinee Toscane. Dopo la tragedia sfiorata di mercoledì 27 giugno, con l’incendio divampato a Grosseto a bordo di un mezzo che trasportava anche bambini, Confconsumatori chiede alla società e alla Regione Toscana di vigilare sul parco mezzi utilizzato, al fine di assicurare la garanzia di sicurezza (minima) per gli utenti.

Le immagini dell’incendio mostrano chiaramente l'utilizzo di un mezzo ormai vetusto utilizzato per trasportare bambini e famiglie al mare. Avevamo già avuto segnalazione di una partenza per Firenze in ritardo di oltre un’ora, alcune settimane fa, a causa del guasto a un automezzo. Una situazione non tollerabile, quando il servizio pubblico mette a repentaglio la salute e addirittura la vita dei cittadini.

Per Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, «Autolinee toscane deve provvedere in automatico al rimborso dei costi della corsa non completata per tutti gli utenti, risarcire loro il danno subìto in conseguenza dello spavento (pare che le porte dell'automezzo non si aprissero se non con la forza) nonché avviare un tavolo con tutte le associazioni dei consumatori per verificare sul campo i mezzi che utilizza per il trasporto pubblico. Alla Regione Toscana e alla Polizia Stradale chiediamo pubblicamente una verifica immediata di tutto il parco mezzi della società in tutta la Toscana».

I diretti interessati possono rivolgersi alla sede Confconsumatori di Grosseto, scrivendo a grosseto@confconsumatori.it.