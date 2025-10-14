Autoarticolato si ribalta sulla SS1 Aurelia ad Albinia: due feriti

Intervento dei vigili del fuoco di Orbetello per estrarre i due occupanti del mezzo pesante. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Albinia: I vigili del fuoco della sede distaccata di Orbetello, appartenenti al comando provinciale di Grosseto, sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Aurelia (SS1), corsia nord, in prossimità del ponte sul fiume Albegna, in località Albinia.

Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è uscito di strada ribaltandosi su un fianco e impattando contro il guardrail.

L’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha causato il ferimento dei due occupanti del mezzo pesante. Il 118 Asl Tse è stato attivato alle ore 22:34 per l’emergenza. Sul posto sono intervenuti l’Automedica di Orbetello, le ambulanze BLSD della Croce Rossa Italiana di Argentario e della Misericordia di Albinia, oltre all’elisoccorso Pegaso 2, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Orbetello, mentre un uomo di 27 anni è stato trasferito sempre in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto tramite elisoccorso.

L’opera dei vigili del fuoco è valsa all’estrazione dei feriti dall’abitacolo del mezzo e alla loro consegna al personale sanitario.

Alle ore 7:30 la strada statale risultava ancora bloccata al traffico in entrambe le corsie di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.



