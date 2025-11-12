Auto si ribalta a Roccastrada, 82enne soccorso con l’elisoccorso Pegaso 2

Incidente lungo la strada provinciale per Montemassi: l’uomo, estratto dal veicolo ribaltato, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

Roccastrada: Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.18, lungo la strada provinciale per Montemassi, in via del Madonnino, dove un’auto è uscita di strada ribaltandosi nella fossetta laterale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto, la Polizia Locale di Roccastrada, la Misericordia di Roccastrada con infermiere a bordo e l’elisoccorso Pegaso 2.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 82 anni, che al momento dell’arrivo dei soccorsi era già all’esterno del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno collaborato con il personale sanitario per agevolare le operazioni di soccorso.

L’anziano, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale di Grosseto in codice 2. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.



