Auto sbanda e finisce fuori strada nel fosso. Tre donne ferite

Gavorrano: I mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 10.30 per un incidente stradale sulla SP 49, al bivio di Potassa nel Comune di Gavorrano.

Un auto è andata fuori strada, per cause in corso di accertamento, finendo nel fosso laterale. Tre donne, di 19, 26 e 47 anni, sono state trasportate con le ambulanze all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul posto la Croce Rossa di Follonica, la Pubblica Assistenza di Sassofortino, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso 2.