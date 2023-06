Auto prende fuoco, intervengono i Pompieri

Castiglione della Pescaia: Incendio si un'autovettura oggi alle 12.50 circa sulla strada provinciale n. 3 nel Comune di Castiglione della Pescaia. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la strada ha preso fuoco.

Incolume il conducente, ma completamente distrutta l'auto. La squadra Vigili del Fuoco di Grosseto sono entranti in azione verificando che non vi fossero feriti, e ha provveduto allo spegnimento del mezzo in fiamme. Il traffico ha subito dei rallentamenti ed è stato regolato dalla polizia municipale di Castiglione della Pescaia.