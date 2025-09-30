Auto esce di strada e si ribalta su un fianco. Feriti i due occupanti

Grosseto: I Vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti questa mattina, alle ore 1:30 circa, per un incidente stradale verificatosi sulla strada statale Aurelia, corsia nord in prossimità delle uscita per Rispescia. Per cause in corso di verifica da parte della polizia stradale un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi sul fianco destro. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso all’estrazione delle due persone all’interno dell'auto, un uomo ed una donna, ed alla loro consegna al personale sanitario che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale della Misericordia di Grosseto.

Per le operazioni di estrazione è stato necessario tagliare il tetto dell’autovettura e rimuovere il parabrezza. Sul posto oltre a vigili del fuoco e polizia stradale è intervenuto personale ANAS che ha provveduto al blocco del traffico per permettere le operazioni di soccorso.