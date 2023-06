Auto esce di strada e prende fuoco. Ustionata una donna portata a Pisa

Massa Marittima: Intervento del 118 questa mattina intorno alle 7.30 in località Cura Nuova nel comune di Massa Marittima. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è auto uscita fuori strada, si è ribaltata ed ha preso fuoco. Soccorsa una donna di 79 anni, portata in codice 3 al Centro grandi ustionati di Pisa. Intervenuti Pegaso 3 che non ha potuto ripartire per condizioni meteo avverse, ambulanza infermierizzata della Misericordia di Massa Marittima.