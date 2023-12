Auto e altri veicoli: una protezione ottimale in inverno passa per i carport

L’arrivo dell’inverno può comportare una serie di problematiche per i veicoli, a causa delle temperature rigide così come della frequenza maggiore di piogge e, in alcune aree, neve.



Risulta fondamentale proteggere in modo adeguato auto, moto e camper, soprattutto nel caso in cui non si disponga di un garage o non si abbia la possibilità di costruirlo nel proprio outdoor.

Per farlo, è possibile valutare di installare un carport, strutture versatili, realizzate con materiali resistenti e studiati per resistere alle intemperie, che permettono di salvaguardare i veicoli al meglio in qualsiasi periodo dell’anno, inverno compreso.

Carport: quale materiale scegliere?

Attualmente in commercio è possibile trovare diverse tipologie di carport, che differiscono per una serie di aspetti da valutare con attenzione in fase di scelta.

Senza dubbio, uno degli elementi di cui tenere maggiormente conto è il materiale: è fondamentale orientarsi verso soluzioni in grado di garantire durevolezza e che risultino al tempo stesso accattivanti dal punto di vista estetico.

Tra le alternative più apprezzate è possibile annoverare l’alluminio termolaccato, che viene impiegato da aziende di riferimento del settore come Akena Italy, realtà specializzata nella realizzazione di strutture per l’outdoor di design e all’avanguardia.

Grazie all’alluminio termolaccato, i carport Akena Italy risultano leggeri e robusti al contempo, sono in grado di resistere bene alle intemperie e all'umidità, nonché alle temperature invernali più rigide.

Il colore della termolaccatura può essere personalizzato considerando le proprie preferenze e il design dell’outdoor, con la possibilità di scegliere tra tantissime tonalità: si va dai classici toni del grigio a quelli più brillanti come rosso o blu.

Dai carport per auto a quelli per camper

Per quanto concerne le dimensioni del carport, sul mercato è possibile scegliere tra modelli con misure standard, ideali per posteggiare automobili e moto.

Naturalmente, è possibile trovare soluzioni più ampie per soddisfare esigenze di parcheggio doppio oppure carport con un’estensione maggiore in altezza, con cui salvaguardare al meglio i camper.

In quest'ultimo caso, Akena Italy mette a disposizione pali di sostegno XL, che possono essere sfalsati al fine di garantire uno spazio di manovra maggiore.

Tetto piatto o tetto curvo?

I carport oggi in commercio possono presentare diversi tipi di tetto. Vi sono le coperture piatte, che offrono un design minimalista e pratico, e quelle curve, che consentono all'acqua piovana, alla neve o al fogliame di ricadere al suolo più facilmente. In ogni caso, si possono dotare i pali di sostegno di grondaie in grado di raccogliere l'acqua piovana scaricandola meglio a terra.

Per quanto riguarda il materiale, aziende come Akena Italy permettono di scegliere tra diverse alternative, come per esempio il policarbonato, che coibenta molto bene da freddo e umidità, lasciando comunque penetrare la luce del giorno grazie al suo aspetto traslucido.

Si può optare anche per il doppio vetro, che offre una trasparenza panoramica unica nel suo genere, per poter ammirare le gocce di pioggia o i fiocchi di neve pur restando al riparo. Infine, non mancano i pannelli isolanti completamente oscurati, per chi predilige una protezione totale.

Sfruttare il carport anche come area relax

Il carport può facilmente diventare un pergolato, una struttura che consente di sfruttare l'outdoor durante tutto l'anno qualora non vi siano i veicoli parcheggiati.

In questo caso è possibile valutare di dotare la struttura di lamelle frangisole motorizzate sia sul tetto che sui lati del carport: in questo modo, si potranno modulare i raggi solari o bloccare le folate di vento, la pioggia o la neve in maniera più decisa.

Infine, si può richiedere l’installazione di illuminazione al led, così da facilitare le manovre di parcheggio e al contempo sfruttare il carport anche di sera, in assenza del veicolo.