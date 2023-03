Ausili protesici a casa degli assistiti, senza nessun onere

Valeri, direttrice amministrativa: “Un modo per essere più vicini ai cittadini che ogni giorno attendono risposte concrete ai loro bisogni”



Grosseto: Rivoluzione nell’organizzazione della protesica nella Asl Toscana sud est. Dal mese di aprile letti, sbarre, montascale, carrozzine e tutti gli altri ausili protesici per far fronte ai bisogni terapeutici potranno essere ricevuti dai pazienti direttamente al proprio indirizzo senza più il problema del ritiro presso i magazzini delle zone distretto. In vista dell'avvio del nuovo servizio gli uffici hanno già organizzato un sistema che permetterà agli assistiti, in possesso della prescrizione medica e dopo aver presentato la richiesta, di ricevere gli ausili gratuitamente a domicilio. Il servizio comprende il montaggio, interventi manutentivi, la formazione all'uso per gli ausili più complessi. Al termine dei trattamenti previsti anche il ritiro avverrà a domicilio sempre senza alcun onere a carico dei pazienti. Il servizio riguarda gli ausili assistenziali concessi in comodato d'uso con i quali l'Asl Toscana sud est garantirà al meglio la continuità assistenziale tra ospedale e territorio.

“Un nuovo servizio della Asl sud est di cui siamo particolarmente fieri - ha commentato la direttrice amministrativa Antonella Valeri -, per essere più vicini a quei pazienti che devono far fronte quotidianamente a tanti altri problemi piccoli e grandi. Una nuova organizzazione che alza il livello di qualità del servizio che vuole essere una risposta concreta al bisogno dei cittadini di sentire più vicino il servizio sanitario nazionale. I pazienti che ogni anno fanno richiesta di ausili protesici sono veramente tanti e la distribuzione e consegna li raggiungerà a casa evitando scomodi viaggi che spesso rappresentano un ostacolo difficile per chi è già avanti con l'età o ha gravi problemi per spostarsi e come spesso succede a chi non ha una famiglia a cui fare riferimento”.

Per contattare gli uffici nei vari ambiti territoriali si può cliccare sull'apposita pagina del sito web aziendale www.uslsudest.toscana.it.