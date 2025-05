“Aurelia in musica” con gli allievi dell’istituto comunale musicale Palmiero Giannetti

Grosseto: Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 16, il centro commerciale Aurelia Antica si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Aurelia in musica”, un evento speciale dedicato ai giovani talenti dell’Istituto comunale musicale Palmiero Giannetti, di Fondazione Grosseto Cultura.

Nel cuore della piazzetta del centro, prenderà vita un concerto ricco di emozioni, passione e bravura, dove saranno protagonisti gli allievi della scuola con un repertorio che spazia dal Barocco al contemporaneo, passando per il jazz, il gospel e persino il pop.

Ad esibirsi saranno al piano Ludovico Amarena, Jacopo Leotta, Riccardo Abbruzzese, Francesco Nacucchi, Camilla Franci, Andrea Rossi, Chiara Rallo, Marco Fatarella, Ylenia Ponticelli, Veronika Moroni, Bianca Giselle Berretti, Michelangelo Alocci, Aurora Giada Praderio, Brando Alessandri, David Luiz Paun, Darius Nicolae Muresan, Andrea Lentini Campallegio, Gennaro Pisanelli, Alessio Herrera, Chiara Keiko Casamatta, Serena Cirocco. Pietro Sironi si esibirà al sax, Enea Calò e Alessandro Guido Praderio alla tromba, e il Coro Vocelibera diretto da Lorenza Baudo, IN un repertorio vocale internazionale.

«Un pomeriggio – dicono dalla direzione del centro commerciale – pensato per tutti, in cui il centro commerciale diventa un punto d’incontro tra cultura, formazione e socialità. L’ingresso è libero, e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme il linguaggio universale della musica».