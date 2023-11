Aurelia Antica festeggia i 13 anni con le torte “personalizzate” dai bambini

Sabato 18 novembre aprono le iscrizioni, sabato 25 novembre grande festa in galleria



Grosseto: Aurelia Antica Shopping Center festeggia il suo tredicesimo compleanno. E al centro commerciale di Grosseto, all'insegna della tradizionale vocazione di spazio dedicato alle famiglie, hanno deciso di celebrare la ricorrenza coinvolgendo i più piccoli e offrendo loro la possibilità di cimentarsi nella creazione di torte davvero speciali. Infatti saranno proprio i più piccoli i grandi protagonisti della festa di compleanno di Aurelia Antica, in programma sabato 25 novembre a partire dalle ore 16.30 nell'area food della galleria, organizzata in collaborazione con Coop e Ricò. Ma il conto alla rovescia per iscriversi parte sabato 18 novembre e scadrà mercoledì 22 novembre: per partecipare occorre semplicemente inviare una mail a direzione@aureliaantica.it. La partecipazione è gratuita ed è indicata per bambini con almeno tre anni d'età. Per l'evento clou di sabato 25 novembre i piccoli saranno accolti nell'area food dal personale di Ricò, il punto ristoro Coop all'interno del centro commerciale, che fornirà loro tutto il necessario per creare e decorare personalmente una torta di compleanno ciascuno, scatenando la propria fantasia da mini-chef. Dalla panna al cioccolato, dalla granella alla glassa, fino alla possibilità di personalizzare la torta con il proprio nome. E alla fine della festa, ognuno potrà portarsi a casa la torta.

«Coinvolgere i bambini nella festa di compleanno di Aurelia Antica – confermano dalla direzione del centro commerciale – ci è sembrato il modo migliore di celebrare questo giorno speciale per tutti noi. Una ricorrenza che sentiamo in modo particolare quest'anno, un 2023 che ha visto Aurelia Antica Shopping Center sempre “in movimento” con tante novità che hanno ulteriormente arricchito l'offerta, sia nell'ambito commerciale che nei servizi, fino agli eventi. E tante altre sorprese sono in arrivo».