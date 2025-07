"Aumentiamo la pressione": presidio dei farmacisti davanti a Federfarma oggi a Firenze

FILCAMS CGIL Siena: "Interrotte le trattative per il CCNL Farmacie Private: l’offerta economica avanzata da Federfarma, che prevede un incremento di soli 120 euro in tre anni, è irricevibile".

Siena: "Le farmaciste e i farmacisti della provincia di Siena parteciperanno al presidio unitario che si terrà a Firenze il 15 luglio sotto la sede di Federfarma Toscana" - così esordisce Mariano Di Gioia, Segretario Generale della Filcams CGIL di Siena.

"Il Farmacista è una figura indispensabile, che quotidianamente contribuisce alla salute di cittadine e cittadini, un lavoro svolto da professioniste e professionisti capaci di mettere a disposizione degli altri le loro competenze e capacità. Negli ultimi anni il ruolo della farmacia non si è più limitato alla sola distribuzione del farmaco, ma è diventato un vero e proprio presidio sanitario erogatore di servizi, dalla prenotazione delle prestazioni sanitarie per il SSN fino alla somministrazione dei vaccini. Nonostante questo ruolo fondamentale acquisito con il servizio essenziale svolto, la controparte datoriale non vuole riconoscere a chi lavora nelle farmacie un aumento salariale degno ed adeguato." - continua Di Gioia.

"La proposta di Federfarma è del tutto inadeguata ed irricevibile, un aumento di soli 120 euro in tre anni, la consideriamo un'offesa a chi ogni giorno garantisce ai cittadini cura e prevenzione. Per una trattativa che si è interrotta per le indisponibilità datoriali, il 15 luglio saremo costretti a manifestare sotto la sede di Federfarma Toscana a Firenze in Via Fabiani dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per vederci riconosciuto il sacrosanto diritto a un rinnovo contrattuale che non solo tenga conto delle professionalità dell’intera categoria, ma prenda in considerazione anche la perdita del potere di acquisto subita in questi anni. Invitiamo le farmaciste e i farmacisti ad aderire numerosi alla protesta. Per maggiori informazioni, potete contattarci alla email: sportellofarmacie.si@siena.tosc.cgil.it" - conclude il sindacalista.