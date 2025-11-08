Aumentano le donazioni di sangue alla CRI di Orbetello

Orbetello: Nel corso del mese di ottobre si è registrato un incremento delle donazioni di sangue effettuate dai donatori del Gruppo Donatori di Sangue della Croce Rossa Italiana, presso la Sezione Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Orbetello.

A comunicarlo è Michele Casalini, presidente del Comitato CRI della Costa d’Argento, che ha sottolineato come i dati del report mensile, ritirati presso la sezione trasfusionale, evidenzino un trend positivo rispetto ai mesi precedenti.

«Un sentito grazie – dichiara Casalini – va a tutti i donatori del gruppo CRI per la loro generosità e costanza, nonché al referente Giuseppe Ranieri e ai numerosi collaboratori che supportano quotidianamente l’attività del gruppo».

Tra i collaboratori vengono ricordati Marcella Fantaccini, Cristina Casalini, Baldino Rosi, Antonella Escardi ed Edoardo Ferrara, Alberto Cassarini per le Isole del Giglio e di Giannutri, Elena Anastasia per Porto Ercole, Carmine De Francesco per Talamone e Fonteblanda, Ginevra Barattelli per la segreteria, il cui contributo è stato fondamentale per il buon andamento delle donazioni.