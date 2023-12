Auguri natalizi Artemare Club con "le Bindole" della compagnia teatrale santostefanese

Argentario: Si, venerdì scorso ad Artemare Club a Porto Santo Stefano scambio affettuoso di auguri natalizi tra il comandante Daniele Busetto e "Li Bindoli", storica compagnia teatrale locale di quasi tutte donne, presenti Samantha Cimino presidente e attrice e Susy Cecchi sceneggiatrice e protagonista sul palco di tante commedie esilaranti.



Una bellissima stella di natale per Artemare Club e i berretti del sodalizio per le due importanti gentildonne sono stati i doni per le festivita' dopo un lungo colloquio con i programmi con le rappresentazioni teatrali future della compagnia molto attese nel territorio e non solo. Li Bindoli sono il noto gruppo di animazione teatrale una delle eccellenze di arte e cultura dell’Argentario, nato nel 1993 con lo scopo di promuovere e diffondere il teatro dialettale locale senza finalità di lucro, infatti gli incassi delle rappresentazioni sono stati sempre devoluti in beneficenza.

Artemare Club torna a sostenere la compagnia come in passato, per le recenti elezioni il comandante Daniele Busetto, che ama il teatro grazie al padre Gastone per decenni nei più importanti Teatri Stabili in Italia, ha sottoscritto la tessera di socio come tante altre persone appassionate.