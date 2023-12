Auguri e applausi da "Incontriamoci"

Albinia: Sabato 16 dicembre ad Albinia, nella sala parrocchiale “G.P.Frassati”, l’associazione Incontriamoci ha voluto augurare un felice Natale e l’inizio di un nuovo anno, regalando ai suoi soci e simpatizzanti un evento teatrale di grande spessore dal titolo “Per una manciata di donne e terra - La riforma agraria in Maremma nei racconti delle donne”.

Sul filo di un percorso intrapreso già da tempo dall’associazione che vuole portare alla conoscenza sempre più accurata della storia del territorio (conferenze e interventi nelle scuole del luogo), la performance teatrale, liberamente ispirata al libro “La terra delle donne” di Luciana Bellini, ha “preso” così tanto il pubblico da tenerlo “incollato” alle sedie per quasi due ore senza momenti di distrazione e questo, anche riconosciuto da personaggi presenti in sala fra cui Alessio Tiribocchi (attore di teatro) ha confermato la valenza e la quasi commovente spontaneità delle attrici in scena che sono state Elisa Bartoli, Rita Ceccarelli, Rita Baragli, Federica Olla e Lucia Donati. Con la regia e l’adattamento della vulcanica Martina Guideri e la professionalità di Marco Santinelli alle luci (tutti facente parte di Ensarte Artisti e Tecnici) la performance teatrale, ha portato sul palco di Albinia racconti di vita al femminile di quella tribolata epoca nelle campagne di maremma dove le donne pur quasi sempre in secondo piano hanno avuto un ruolo basilare. Piena a tappo la sala parrocchiale di Albinia ed emozioni a gogò, hanno reso davvero “preziosa”l’iniziativa di Incontriamoci che è stata apprezzata da tutti i presenti ed è stata ringraziata per la scelta anche dalla stessa scrittrice Luciana Bellini presente in sala.