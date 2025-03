Auguri a tutti i papà

Oggi non è solo una data sul calendario, non è solo un’occasione per un regalo o una frase di circostanza. Oggi è il giorno in cui celebriamo l’amore di chi c’è sempre stato, di chi ha costruito il nostro mondo con sacrifici silenziosi e abbracci discreti.

A te, papà che ancora oggi ti prendi cura dei tuoi figli, che lavori, che fai di tutto per non far mancare nulla a chi ami. A te, che anche quando sei stanco trovi la forza per un sorriso, una parola di conforto, un gesto che vale più di mille discorsi.

A te, che sei diventato nonno e continui a donare amore, con la dolcezza di chi ha già vissuto tanto ma non smette mai di dare. Ai tuoi nipoti regali tempo, saggezza, storie e carezze che resteranno impresse nei loro cuori per sempre.

E a voi, papà che non ci siete più, ma che continuate a proteggerci da lassù. Vi sentiamo in quei momenti di difficoltà, nelle piccole coincidenze che ci strappano un sorriso, nelle stelle che brillano più forte nelle notti più buie. Il vostro amore non si spegne, continua a vivere dentro di noi.

Oggi è per voi, per il vostro amore silenzioso ma immenso. Buona Festa del Papà.