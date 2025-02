Attrazione investimenti, la Toscana si conferma ai vertici

Firenze: La Toscana conferma ancora la propria propensione, in Italia ed in Europa, ad attrarre investimenti internazionali: 1391 imprese a partecipazione estera (il 4,4% del totale nazionale), 90.175 gli addetti (il 7,7% degli occupati totali della regione), con un impatto economico pari al 15,5% del valore aggiunto prodotto complessivamente dalle imprese presenti sul territorio, percentuale che sale al 20,9% nel settore manifatturiero. Sono i dati del rapporto ‘La partecipazione della Regione Toscana nelle catene del valore globale’ dell’Università di Milano Bicocca e della ricerca sulle imprese estere in Italia e lo sviluppo dei territori dell’OIE (Osservatorio Imprese Esterne), presentati oggi all’Annual Meeting di Invest in Tuscany che si è tenuto a Palazzo Borghese, a Firenze. Consueto appuntamento organizzato per analizzare e condividere previsioni, obiettivi e strumenti del settore.

“Invest in Tuscany – ha spiegato il presidente Eugenio Giani - è una realtà ormai consolidata che ci riempie di orgoglio, uno sportello che aiuta ad attrarre investimenti sul territorio. I dati illustrati oggi dai vari studi indicano una regione che, nell'anno appena trascorso, ha visto l'arrivo di investimenti da parte di 103 imprese straniere, in grado di dar vita a ad un giro d'affari di circa 3 miliardi e oltre 3mila posti di lavoro. L’ennesima riprova della capacità della Toscana di saper richiamare capitali ed interesse. In Italia siamo senza dubbio una tra le regioni più efficaci in questo”.

Positivo anche il responso del Rapporto 2025 della ‘Community Toscana’ redatto da TEHA Group, che ha presto in esame i primi 9 mesi del 2024: export toscano +11,7% rispetto al 2023, per un valore di 46 miliardi di euro, grazie soprattutto a farmaceutica e gioielleria; tasso di disoccupazione -5,4% (livello più basso dal 2018); il tasso di occupazione nella fascia 20-64 anni si attesta al 76%, 3° valore più alto in Italia dopo Trentino - Alto Adige (79%) e Valle d’Aosta (78%), con la media nazionale al 67%. Idem per quello occupazione femminile: 68%, contro la media italiana al 57%.

La Toscana ha migliorato le proprie performance rispetto alla rilevazione del 2024 in 26 indicatori (3 indicatori di macro-obiettivi e 23 KPI “verticali”) su 35 presi in esame per valutare la competitività della Toscana rispetto agli altri territori italiani, che considerano aspetti come l’apertura al business, l’innovazione e la transizione digitale, il mercato del lavoro e l’istruzione, la transizione verde ed energetica, la dotazione infrastrutturale materiale e immateriale. Inoltre, riguardo alla transizione sostenibile, Toscana 4a in Italia nel 2023 per incidenza della produzione da fonti energetiche rinnovabili (FER, al netto della componente idroelettrica): 92,7%, la media nazionale è del 65,2%.

Sempre secondo il Rapporto Ambrosetti, incidenza di start-up innovative, esportazione di prodotti hi-tech e presenza di aziende che effettuano e-commerce sono gli ambiti dove migliorare. Ad esempio, nella cybersecurity solo meno di un’azienda toscana su due ha integrato soluzioni avanzate. Lo stesso vale per la robotica avanzata e la realtà aumentata. È indispensabile una sinergia tra tutti gli attori dell’imprenditoria, delle istituzioni, del sistema della formazione e della ricerca e della società civile. La direzione da prendere va verso un processo di reindustrializzazione basato su due direttrici: rafforzamento dei settori industriali tradizionali e sostengo allo sviluppo di comparti emergenti e ad alta tecnologia. Processo che non è solo una risposta alle situazioni di crisi industriali locali, ma può essere un potente motore di attrazione per nuovi investimenti, sia nazionali che internazionali.