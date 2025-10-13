Dal classico alla canzone napoletana - Un viaggio tra virtuosismo e tradizione al GIGF 2025
Atto grave contro AVS: "Strappati e vandalizzati i nostri manifesti elettorali a Grosseto e Orbetello"
Grosseto: «Nella notte di sabato — o nelle prime ore del mattino — sia a Grosseto che ad Orbetello sono accaduti episodi che riteniamo non solo scorretti, ma pericolosi per la democrazia: i manifesti elettorali che rappresentano i nostri candidati al Consiglio Regionale, sono stati strappati e vandalizzati». Così affermano in una nota i rappresentanti politici di Alleanza Verdi Sinistra Grosseto.
«Questi gesti - continua la nota - non sono un semplice atto vandalico, ma un attacco alla libertà di espressione e al diritto di informazione che ogni candidato — e ogni cittadino — dovrebbe avere garantito. Chiediamo alle autorità competenti di avviare immediatamente accertamenti e individuare i responsabili considerato anche la presenza di numerose telecamere nelle aree oggetto di questi atti vandalici. Confidiamo nel loro operato per trovare i responsabili di questi gesti ignobili e pericolosi».