Atto di vandalismo contro il Parco Nazionale: manomessa una bacheca informativa

Portoferraio: Ancora una volta le attività dell’Ente Parco per rendere l’isola fruibile, accogliente e rispettata subiscono un attacco ingiustificabile. Nella notte scorsa, in località Puntale, lungo la strada che da Portoferraio conduce all’Enfola, ignoti hanno asportato un pannello informativo dedicato alla sentieristica, smontandolo dalla bacheca sulla quale era stato fissato.

Un vile gesto volontario, che non è solo un atto di vandalismo: è uno sfregio al territorio, alla comunità elbana, all’impegno quotidiano di chi lavora per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e pasaggistico dell’Arcipelago Toscano.

Simili episodi non solo danneggiano beni pubblici, ma ostacolano in modo diretto l’impegno dell’Ente Parco nelle attività di manutenzione e promozione del territorio, con costi rilevanti in termini di tempo, risorse economiche e fiducia collettiva.

Sono in corso le indagini per individuare, anche attraverso il sistema di videosorveglianza, gli autori del misfatto. L’Ente Parco auspica che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Difendere il territorio significa anche condannare con fermezza questi atti. L’isola merita rispetto.



