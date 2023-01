Attivata alla Casa Rossa una stazione ambientale

Castiglione della Pescaia: L’accordo di collaborazione tra il Comune di Castiglione della Pescaia e l’Associazione maremmana studi astronomici maremmani (Amsa) ha portato all’installazione di una stazione di rilievo dati climatici e ambientali nelle immediate vicinanze del Museo Casa Rossa Ximenes, l’edificio che domina la Riserva naturale regionale Diaccia Botrona.



«Questa amministrazione – ricorda la sindaca Elena Nappi – ha da sempre messo come priorità le scelte da compiere in ambito ambientale. La salvaguardia incondizionata della biodiversità che sosteniamo in tutte le forme possibili la stiamo portando avanti soprattutto attraverso la promozione della ricerca scientifica, siamo certi che l’acquisizione di dati fondamentali per una corretta gestione dell’ambiente e di tutte le attività connesse si possono portare benefici all’ambiente».

«La stazione – conclude la prima cittadina – che è di piccole dimensioni ed è alimentata ad energia solare, fornisce h24 le misurazione dei dati meteo, climatici e ambientali ed è in grado di rilevare anche temperatura, umidità, pressione atmosferica, pioggia, vento, di analizzare la qualità dell'aria, le concentrazioni di particolato, oltre ai raggi UV e quindi avrà una doppia funzione, meteorologica ed ambientale, consegnando tutti questi dati in tempo reale che saranno visibili sia su un monitor all’interno dell’edificio che sulle pagine web dedicate alla meteorologia www.wunderground.com».

Amsa, oltre ad operare attività di studio in campo astronomico, conduce con la strumentazione in suo possesso monitoraggi di carattere meteorologico utili per la misurazione dell'inquinamento atmosferico, luminoso, cadute fulmini, umidità e per l’agricoltura fornisce dati sulla temperature del suolo.