Acquapendente: Alla presenza della Vicesindaca Monica Putano Bisti, dell’Assessore Glauco Clementucci e del consigliere Loriano Ronca, è stata attivata ad Acquapendente la macchina Mangiaplastica.

Un raccoglitore automatico di bottiglie in plastica (PET), presso il parcheggio del Campo Boario. Per ogni bottiglia in plastica (PET) conferita nella macchina verranno attribuiti dei punti che permetteranno, al raggiungimento di determinate soglie, di ricevere dei premi.

Link informativohttps://apps.luxywebdesign.com/.../bro.../index-prod.html...