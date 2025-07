Attiva la postazione di Cri sull'Isola di Giannutri

Diretta dal dottor Giorgio Rizzardi, medico di croce rossa italiana, direttore sanitario della Cri Comitato Costa d'Argento, è attiva la postazione di Isola di Giannutri, ( in accordo con il Comune di Isola del Giglio ed il sindaco, dottor Armando Schiaffino).

Giannutri: Resterà aperta come base di primo soccorso e di informazione sanitaria nei mesi di luglio ed agosto, con presenza di operatori di Cri, soccorritori, ma anche medici ed infermieri.

Un impegno importante per la Cri, spiega Michele Casalini nel quadro di servizi che vengono predisposti in località che devono essere valorizzate per la loro importanza strategica per la difesa e la tutela dell'ambiente. In questo progetto Cri ha anche impegnato due volontarie del servizio civile, progetto appunto di tutela e difesa dell'ambiente contro i cambiamenti climatici.