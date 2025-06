Attiva la cabina temporanea gas metano a Montalcino

Carri bombolai scollegati e rimossi

Montalcino: Dalla giornata del 24 giugno è in funzione la cabina temporanea per l’erogazione del gas di Montalcino e di Castiglion del Bosco. Il funzionamento della cabina provvisoria, che garantisce un’erogazione più stabile e sicura, andrà a sostituire il servizio finora assicurato dai carri bombolai, che verranno scollegati e rimossi.

La cabina temporanea ha le stesse funzionalità tecniche della struttura stabile e resterà in funzione fino al completamento dei lavori di ripristino della cabina danneggiata dall’incendio del 7 dicembre 2024, che inizieranno dopo l'esito del dissequestro dell'area incendiata.

Fin dalle prime ore dell’emergenza, Centria con i Vigili del Fuoco e con il supporto del Comune di Montalcino, Protezione Civile e Snam, sono intervenuti per mettere in sicurezza la rete e, in appena 24 ore, sono riusciti a ripristinare l’erogazione del gas nel capoluogo e nelle zone interessate dall’interruzione.

Nei sei mesi successivi, Centria ha acquisito il terreno necessario all’installazione della cabina provvisoria, grazie anche alla disponibilità della famiglia Bernazzi e del Comune di Montalcino che ha agevolato la cessione del terreno. Si è poi proceduto alla progettazione alla realizzazione ed infine al collaudo dei lavori.

“La sinergia tra il Comune e Centria ha consentito di intervenire e risolvere un problema enorme in tempi eccezionali. Un grazie al presidente Rappuoli e a tutti i lavoratori che hanno consentito tutto questo e un attestato di stima ai vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento hanno scongiurato danni peggiori” – ha dichiarato Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino

“Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di una grande reattività da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Come Centria – ha dichiarato Roberto Rappuoli, Presidente di Centria -, siamo intervenuti con tempestività per garantire la sicurezza e la continuità del servizio, mettendo in campo soluzioni concrete e in tempi record. La messa in funzione della cabina temporanea è un segnale importante: per noi servire il territorio significa essere presenti nei momenti critici, con professionalità, responsabilità e capacità di rispondere ai bisogni delle comunità locali.”