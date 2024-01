Attacchi dei predatori agli allevamenti. La presidente del Comitato Pastori d’Italia in Tv

Grosseto: La Presidente del Comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli preoccupata per la situazione negli allevamenti maremmani e toscani a causa degli attacchi predatori ormai fuori controllo, sarà con gli allevatori Luigi Farina, Fabio Mecarozzi e Fais Salvatore, giovedì 18 gennaio alle ore 21,30 a TV9 per illustrare la triste situazione che stanno vivendo le campagne. Modera il dibattito il giornalista Giancarlo Capecchi.

«Problemi di cui l’opinione pubblica deve essere informata - spiega Mirella Pastorelli - essendo allevatori ed agricoltori coloro che soddisfano il bisogno primario del genere umano. Gli argomenti trattati saranno di grande importanza dal piano lupo, un piano tanto agognato ma molto deludente l’ultimo presentato dal MASE. Un piano che il mondo zootecnico si è opposto alla sua approvazione, perché non si può pensare, ancora, come è stato citato in quel piano lupo, che possa esistere convivenza tra allevamenti e grandi carnivori. Altri argomenti importanti nel corso della serata saranno trattati, tra i quali: i cambiamenti climatici, i costi sempre meno sostenibili, il bio distretto e tanti altri che attestano il tragico momento che il settore agricolo sta attraversando, testimoniato dalle varie agitazioni promosse dagli agricoltori e allevatori in alcuni Paesi membri della Comunità Europea. Durante la trasmissione ci saranno dei collegamenti con l’Onorevole Flavio Tosi, l’europarlamentare e Presidente nazionale dell’Associazione per la cultura rurale Sergio Berlato infine l’assessore Stefania Saccardi o chi per lei, per dare risposte in merito alla tragica situazione che sta vivendo il settore agricolo ed allevatoriale».