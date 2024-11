Attacchi consigl. Bernardini, FI, UdC, Noi Moderati: Bernardini agito con responsabilità e coraggio

Grosseto: "Leggiamo con rammarico sulla stampa locale gli attacchi rivolti al consigliere Rita Bernardini perchè rimasta in aula garantendo il numero legale e permettendo la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno. Il consigliere Bernardini crediamo abbia agito con responsabilità e coraggio.

Riteniamo che aver approvato il piano per il quale la protezione civile garantirà il piano di evacuazione ai residenti nei territori vicino al fiume Bruna sia stata cosa buona e giusta. In quella zona abitano 2000 persone, 828 famiglie ed hanno sede 12 aziende. Numeri importanti che é stato giusto prendere in considerazione in modo attento e giusto. Riteniamo che garantire la presenza in consiglio comunale sia per un consigliere di maggioranza e minoranza un atto di responsabilità e di correttezza nei confronti della città e degli elettori.

Il consigliere può dimostrare il proprio dissenso facendo dichiarazioni ed esprimendo il voto contrario. I cittadini chiedono ai consiglieri ed assessori un buon governo, una città migliore, conflitti e tattiche politiche di discredito non è quello che vogliono . I cittadini vogliono che la macchina amministrativa funzioni e che le progettualità siano realizzate nei tempi e nei modi previsti. Riteniamo che la politica del fare, del rispetto, dell'esserci sempre e dell'assumersi sempre le proprie responsabiltà sia quella che ogni cittadino vorrebbe da qualsiasi amministratore", termina la nota di FI, UdC, Noi Moderati Grosseto